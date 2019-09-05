Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin yenileri formayı kapamadı
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Göztepe'nin yenileri formayı kapamadı

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında transfer ettiği dört futbolcu, ligin ilk 3 haftasında Teknik Direktör Tuna'nın gözüne giremedi.

Göztepe'nin yenileri formayı kapamadı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında transfer ettiği dört futbolcu, ligin ilk 3 haftasında Teknik Direktör Tuna'nın gözüne giremedi.


Bu sezon kadrosunda büyük bir değişime giden ve bu değişimi yaparken yerli oyunculara da yönelen Göztepe'de yerli isimler ligin ilk 3 haftasında beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılılarda Hatayspor'dan transfer edilen Murat Paluli, Menemenspor'dan alınan Veli Çetin, Pendikspor'dan alınan Batuhan ve Dortmund'tan kadroya katılan Hüseyin henüz Süper Lig'de Göztepe formasını terletemedi. Taraftarların büyük bir merakla sahaya çıkmasını beklediği Hüseyin Bulut, bu maçlarda 21 kişilik kadroda dahi yer bulamadı. Gurbetçi oyuncunun fizik olarak istenen seviyede olmadığı ancak lige verilen aranın ardından istenen seviyeye geleceği öğrenildi. Takımın yenilerinden Murat 2 kez maç kadrosunda yer alırken, Veli ile Batuhan ise yalnızca 1 Süper Lig karşılaşmasında 21 kişilik maç kadrosunda kendilerine yer buldu.


En çok Eren oynadı


Göztepe'nin bu sezon kadrosuna kattığı oyuncular arasında en fazla süreyi golcü Eren Derdiyok aldı. 3 lig maçında 226 dakika sarı-kırmızılı formayı terleten Eren'i, Leo ile Sanneh takip etti. İki oyuncu ilk iki lig karşılaşmasında forma giyerken, Yukatel Denizlispor müsabakasında ise formalarını kaybettiler. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'den kiralanan Soner ise Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika sahada kaldı. - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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