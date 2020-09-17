Göztepe, Nwobodo'yu İzmir'e getirdi

Süper Lig'de dış transferde son olarak Macar kaleci Balasz Megyeri ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'la prensipte anlaştı.

Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun İzmir'e geldiği ifade edildi. Nijeryalı Nwobodo'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa Göz-Göz'ün oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı. Nwobodo geçen sezon Ujpest'te 34 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılı ekip daha önce transferde Burak, Kubilay, İrfan Can, Burekovic, Ideye ve Ndiaye'yi de renklerine bağladı.

- İzmir