Göztepe, Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı

Göztepe, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1996 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Kasım 1996'da Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya gelen Nwobodo ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Macaristan'ın Ujpest takımına transfer oldu ve takip eden sezonlarda da Macar ekibinde forma giydi. Obinna Nwobodo'ya Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.