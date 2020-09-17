Göztepe, Obinna Nwobodo'yu kadrosuna kattı
Göztepe, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Göztepe, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1996 doğumlu Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Kasım 1996'da Nijerya'nın Enugu şehrinde dünyaya gelen Nwobodo ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Macaristan'ın Ujpest takımına transfer oldu ve takip eden sezonlarda da Macar ekibinde forma giydi. Obinna Nwobodo'ya Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Roma, Diego Perotti için F.Bahçe'den 2,5 milyon euro bonservis istedi