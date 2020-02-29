Göztepe Palut'la golcü oldu

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıktığı 12 maçın 11'inde gol sevinci yaşamayı başardı. Hücum futbolunu takıma aşılamaya çalışan genç teknik adam, çalışmalarının karşılığını aldı. Göztepe, Palut yönetiminde sadece 17. haftada 1-0 yenildiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ağları havalandıramadı.

Palut'la 12 müsabakada 20 gol atan Göztepe maç başına 1.6 gol ortalaması yakaladı. Göz-Göz, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna döneminde ise 9 maçta 8 gol atabilmişti. İlhan Palut'la 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar 20 puan topladı. Bu süreçte takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler oldu. Kanatlarda görev yapan deneyimli futbolcu, Tamer Tuna döneminde siftah dahi yapazken, İlhan Palut'un dümene geçmesiyle 6 defa rakip fileleri sarstı.