Göztepe pandemi sonrası en kötülerden biri - Son Dakika

Göztepe pandemi sonrası en kötülerden biri

Pandemi arası sonrası oynanan 6 maçta Galatasaray'la birlikte hiç galibiyet alamayan iki ekipten biri olan Göz-Göz büyük hayal kırıklığı yarattı.

Pandemi arası sonrası oynanan 6 maçta Galatasaray'la birlikte hiç galibiyet alamayan iki ekipten biri olan Göz-Göz büyük hayal kırıklığı yarattı.

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Göztepe ve Galatasaray, 6 maçlık bu periyotta yalnız 2'şer puan alıp en az puan toplayan takımlar da oldu. Pandemi öncesi Avrupa kupalarına katılma umudu taşıyan İzmir ekibi, oynadığı kötü futbolla da eleştiri konusu durumunda. Ara sonrası ilk olarak Trabzonspor'a Gürsel Aksel Stadı'nda 3-1 mağlup olan Göztepe, ardından BtcTurk Yeni Malyatyaspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Kadıköy'de bu kez Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.


Sonuncu Ankaragücü karşısında evinde yine galip gelemeyip 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 3-1'lik skorla boyun eğdi. Verilen ara sonrası bir türlü toparlanamayan Göztepe'de genç teknik direktör İlhan Palut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Fenerbahçe müsabakasının ardından görevi bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen Palut'la sezon biter bitmez yolların ayrılabileceği iddia edildi. Bu sezonu orta sıralarda bitirecek Göztepe'de yönetimin yeni sezon öncesi takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet edeceği ve kadroda büyük çapta değişimlere gideceği de ileri sürüldü.


Galatasaray, Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:23 

Son Dakika Spor Göztepe pandemi sonrası en kötülerden biri - Son Dakika Spor
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