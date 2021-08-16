Göztepe pes etmedi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Göztepe, mağlubiyetten son dakika golüyle kurtuldu.

Maçın ilk yarısını tartışmalı penaltı golüyle yenik kapatan sarı kırmızılılar 90+2'de yeni transferi Arslanagic'in golüyle puana uzanırken, 90+4'te ise lehine verilen penaltı VAR'dan döndü. Maçın son saniyelerinde Baku'nun ortasında ceza alanı çizgisi üzerinde Naldo topa elle dokunurken, Hakem Yasin Kol penaltıya hükmetti. VAR odasıyla yaklaşık 3 dakika görüşen Kol, pozisyonun ceza alanı dışında olduğuna hükmederek bu kez serbest vuruşu işaret etti. Göztepeli futbolcular, uzun süre hakeme itiraz etti fakat sonuç değişmedi. Penaltısı iptal olan Göztepe olası bir galibiyeti de kaçırmış oldu.Teknik direktör Ünal Karaman 3 puanı kaçırdıklarını belirtti. Penaltı pozisyonunun tartışılabilir olduğunu ifade eden Karaman, "İlk yarısı çok kısır geçen bir maç izledik. Daha çok oyun orta alanda döndü. Penaltı golüyle yenik duruma düştük. İkinci yarıda ise hücumda, orta sahada ve savunmada her türlü varyasyonu deneyen bir takım görüntüsü verdik. Bu direncin karşılığını da son dakikada attığımız golle aldık. Attığımız golden sonra ise tartışılacak bir penaltı pozisyonu yaşandı. Maçın sonunda alınan 1 puan sevindirici olabilir ama ben galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen oyuncularımın istekli ve gayretli olmaları beni mutlu etti" dedi.