Göztepe puanın yanında Arda'yı kazandı

SÜPER Lig'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan Göztepe rakibiyle 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Ünal Karaman sahaya sürpriz bir kadro sürdü. Özellikle sezon başında bu yana istikrarlı bir şekilde kaleyi koruyan İrfan Can'ı yedek kulübesine çeken deneyimli teknik adam 19 yaşındaki Arda'yı 11'de görevlendirdi. Kariyerindeki ilk Süper Lig maçında oynayan Arda, gösterdiği performansla tüm camianın beğenisi topladı. Genç file bekçisi 45'inci dakikada Ndao'nun penaltısını kurtararak tüm dikkatleri üzerine çekti. Göztepe'nin sezon başında Altınordu'dan kadrosuna dahil edip ilk yarı Beypiliç Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı da ilk kez 11'de sahada yer aldı.

ASLAR KIZAKTATakıma döndükten sonra aylardır forma bekleyen Kerim, 90 dakika görev yaparken, performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Galatasaray karşılaşmasında gösterilen kötü futbolun ardından Halil, Soner, Jahovic ve İrfan Can gibi as oyuncuları kızağa çeken Ünal Karaman, uzun süredir forma şansı bulamayan genç ve yedek futbolcuların oyunundan memnun kaldığını dile getirdi. Karşılaşmayı değerlendiren Ünal Karaman, "Ligde rahat bir konumda olmamıza rağmen oyuncularımız özellikle ikinci yarı gösterdikleri tepkiyle oynadıkları oyunla bir duruş sergilediler. Bu bizim adımıza çok sevindirici oldu. Bu maçta şans bulan kardeşlerimiz vardı. Onların performansı bizi ayrıyetten mutlu etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız" dedi.