Göztepe puanları alttakilere saçtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe puanları alttakilere saçtı - Son Dakika Spor

Göztepe puanları alttakilere saçtı

6 saat önce

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tüketmeye başlayan Göztepe, altında yer alan takımlara puanları saçtı.

Göztepe puanları alttakilere saçtı, System.String[]

SÜPER Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan ve Avrupa kupalarına katılma umutlarını tüketmeye başlayan Göztepe, altında yer alan takımlara puanları saçtı. Bu sezon zirve hedefiyle yola çıkan rakiplerine kök söktüren Göztepe, özellikle son haftalarda kümede kalma savaşı veren takımlara karşı kaybettiği kritik puanlarla hedefinden şaştı. Zirve yarışını kovalayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Alanyaspor'dan toplamda 13 puan koparan sarı-kırmızılılar okyanusu geçip derede boğuldu.

Özellikle Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol dahi atamayan Göz-Göz, taraftarının da tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı futbolseverler alınan yenilgilerden çok oynanan kötü futbolu eleştirdi. Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda erteleme maçında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un da takımı sert bir dille uyardığı öğrenildi. Oyunculardaki motivasyon bozukluğunun nedenlerini araştıran Palut'un Rizespor'a karşı kadroda bir takım değişimlere de gitmesi bekleniyor.


Kasımpaşa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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