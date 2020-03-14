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Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi!
6 saat önce
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.
Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:26
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