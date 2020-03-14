Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi! - Son Dakika Spor

Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi!

6 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, Rizespor maçının hazırlıklarına start verdi!, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.


Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.


Göztepe'de tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu ve Serdar Gürler takımdan ayrı çalıştı.


Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:26 
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