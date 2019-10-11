Son Dakika Haberleri: Göztepe, sağlık sponsorluğu sözleşmesini uzattı
Son Dakika Spor Göztepe, sağlık sponsorluğu sözleşmesini uzattı

Göztepe, sağlık sponsorluğu sözleşmesini uzattı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medical Park İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesini yeniledi.

Göztepe, sağlık sponsorluğu sözleşmesini uzattı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medical Park İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesini yeniledi.


Göztepe, Medical Park İzmir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını 1 yıl daha uzattı. Sponsorluk kapsamında, 2019-2020 sezonu boyunca Göztepe Spor Kulübü bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcuların, teknik heyetin, amatör branş sporcularının ve altyapı sporcularının sağlık kontrolleri hastane tarafından sağlanacak.


Öte yandan, Göztepe Spor Kulübü binasında gerçekleşen imza törenine Medical Park İzmir adına hastane Genel Müdürü Veysi Kubba katılırken, Göztepe'yi ise yönetim kurulu üyesi Doğan Mutlu temsil etti.


Bitimine sayılı günler kalan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni de gezen Kubba, "Spora destek en önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Bizler, İzmir'in güzide takımlarından bir tanesi olan Göztepe Spor Kulübü'ne bu sene de sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Göztepe'nin yeni stadına kavuşmasıyla birlikte tüm branşlardaki başarısının yükseleceğini düşünüyorum ve yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.


Sporcuların sağlığına önem verdiklerini belirten Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mutlu da, "Hastane, yüksek kalitede hizmet anlayışına sahip ülkemizin en donanımlı özel hastanelerinden biri. Bu yüzden sporcularımızın sağlığı için onları en güvendiğimiz yere emanet ediyoruz. Onların sağlığı için en iyi sağlık hizmeti almalarından asla taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Medical Park, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
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