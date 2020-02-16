Göztepe şaha kalktı - Son Dakika
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Göztepe şaha kalktı

6 saat önce

Süper Lig'de geriye düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Göztepe taraftarını mest etti.

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Süper Lig'de geriye düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Göztepe taraftarını mest etti.

Geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor maçı kötü hava şartları nedeniyle rakibin İzmir'e gelememesiyle ertelenen sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Bir maçı eksik 33 puana yükselen Göz-Göz, Avrupa yolunda da umutlandı. Deplasmanlarda bu sezon 5'inci galibiyetine imza atan Göztepe, gurbette en başarılı performansını ortaya koydu. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor'un ardından Konyaspor engelini aşan Göz-Göz, dış sahada bu yıl 18 puan toplamayı başardı.

İLHAN PALUT FARKI

Kariyerinde ilk kez Süper Lig'de görev yapan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, kısa sürede adından söz ettirdi. Daha önce Hatayspor'u 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de çalıştırıp İzmir ekibindeki görevine 11'inci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan Palut, 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Göz-Göz, İlhan Palut yönetiminde hanesine 21 puan yazdırıp müthiş bir puan ortalamasına ulaştı.

Genç çalıştırıcı Konya'dan çok değerli bir galibiyetle döndüklerini dile getirdi. Palut, "Üst sıralara tutunma adına iyi hazırlandığımız ve kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maç dengeli başladı ama ilk bölümde net pozisyonlara giren taraf bizdik. 34. dakikada bir anlık dikkatsizlik sonucu golü yedik. Bu golün reaksiyonunu hemen 5 dakika sonra vermemiz oyunun geri kalanı için çok değerliydi" dedi.

ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

Müsabakanın ikinci yarısında ise oyunun kontrolünü tamamen ele aldıklarını vurgulayan İlhan Palut, "İkinci yarıda istediğimiz seviyede oyunumuzu oynadık. Rakibimize pozisyon vermezken, pas ve geçiş oyunlarını da çok iyi oynadık. Bir çok pozisyon bulduk. Bunun sonucunda çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele edip gerçekten iyi bir futbol oynayan futbolcularımı tebrik ediyorum. Bizi Konya'da da yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. Göztepe gelecek hafta yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ertelenen Çaykur Rizespor maçının ne zaman oynanacağı ise henüz açıklanmadı.


- İzmir
İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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