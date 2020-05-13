Göztepe Şehir Hastanesi'nin 1.etabı tamamlandı - Son Dakika

Göztepe Şehir Hastanesi'nin 1.etabı tamamlandı

Göztepe Şehir Hastanesi'nin 1.etabı tamamlandı -Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı.

Göztepe Şehir Hastanesi'nin 1.etabı tamamlandı -Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurmuştu İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatının 1 etabı tamamlandı. 1'inci Etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi'nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul'un modern hastanelerinden olacak olan bin yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1'inci etabı tamamlandı. 1'inci etabı tamamlanan Hastane drone ile havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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