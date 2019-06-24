Son Dakika Haberleri: Göztepe Selim'i bitirecek
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Göztepe Selim'i bitirecek

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de transferde şu ana kadar sadece Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ile sözleşme imzalayan Göztepe aynı takımdan Selim Ilgaz'ı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı.

Göztepe Selim'i bitirecek, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'de transferde şu ana kadar sadece Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ile sözleşme imzalayan Göztepe aynı takımdan Selim Ilgaz'ı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Geçen sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki sağ kanat için girişimlere başlayan Göztepe'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Hatayspor'un 2021 yılına kadar sözleşme imzaladığı futbolcu için 5 milyon TL'nin üzerinde fiyat belirlediği vurgulandı. Pazarlıklara başlayan Göztepe'nin takas artı para teklifini de Hataysporlu kurmaylara sunduğu ifade edildi. 
Kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başlayan Selim Ilgaz, 2015-2016 sezonunda Kayseri Erciyesspor'a transfer oldu. Hatayspor'a ise 2016-2017'de gelen Selim, burada  2. Lig'de şampiyonluk yaşayıp 1. Lig'de ise Play-Off finali oynadı. Geride kalan sezonda 40 resmi maçta boy gösteren futbolcu 12 gol atmasını bildi. Göztepe yerli transferinde Selim'in yanı sıra Menemensporlu stoper Veli Çetin ve Erzurumsporlu kanat Emrah Başsan'la da ilgileniyor. Menemen'le sözleşmesi biten Veli ile her konuda anlaşan Göztepe'nin bu hafta içinde oyuncuya imza attırması bekleniyor. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
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