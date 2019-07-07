Göztepe seneye Alsancak 2021'e

İzmir'in yıllardır hasretle beklediği Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatlarında yol yarılanırken, futbolseverleri yeni tesislerin ne zaman açılacağıyla ilgili büyük heyecan sardı.Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alan Göztepe'nin yeni mabedinde inşaatın yüzde 62'si tamamlanırken, yüzde 52'si yapılan Alsancak Stadı ise ödenek bekliyor. İhalesi 14 Haziran 2017'de ikinci kez yapılıp dönemin Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017'de Alsancak ve Karşıyaka statlarıyla birlikte temeli atılan Göztepe Stadı'nda kaba inşaat bitirildi. Çatı montojanının yüzde 85'i tamamlandı. Stat ihalesini 218 milyon 900 bin TL'ye kazanan Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat'ın devam ettirdiği çalışmalarda altyapı, betonarme imalatı, prekast tribünler ve gfrac cephe çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 500 işçinin 4 kule vinciyle sürdürdüğü inşaatta, 24 saat vardiya yapıldığı açıklandı.Statta hibrit çim serme işlemlerinin ise Eylül ayında başlayacağı bildirildi. Kapasitenin geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yasayla 25 bin kişi olacağı UEFA standartlarındaki tesisin, Aralık 2019'da Göztepe'ye teslim edileceği ve yeni sezonun ikinci yarı sonlarında sarı-kırmızılıların maçlarını kendi stadında oynamaya başlayacağı ifade edildi. Toplu Konuk İdaresi'nin (TOKİ) hızlı bir şekilde inşaa ettirdiği Gürsel Aksel Stadı, sosyal alanlarıyla da dikkat çekici bir proje oldu. Yasal engeller aşılıp eski kulüp tesislerinin yerine 34 dönüme yapılan statta, taraftar meydanı, idari bina, sosyal tesisler, mağazalar, müze ve spor alanları yer alacak. Stadın çatısı da Türkiye'de ilk kez yürüyüş parkuru olarak kullanılacak. Çimlerin serileceği çatıda bölge halkı dinlenip spor yapma imkanı bulacak. Göztepe'nin yeni stadı maç günleri dışında kulübe önemli gelir getirecek. Yaklaşık 450 araçlık 2 katlı otopark da halkın hizmetine sunulacak.Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ağustos 2014'te kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Stadı ise tamamlanmayı bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Nisan 2017'deki ihalede 54 milyon 880 bin TL'lik fiyat veren Metro İnşaat'ı yüklenici firma olarak belirlediği Alsancak'ta yasal prosedürlerin aşılması sonrası inşaatın yarısı tamamlandı. İlk etapta geçen sezon açılması planlanan statta ihale tarihinden bu yana geçen süreçte artan inşaat maliyeti ve projeye yapılan ekler nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğdu. Maliyet farkı nedeniyle yüklenici firma gecikmeye düşerken statta şu anda sadece çatı kaplamaları yapılıyor. Fransa'dan ithal edilen membran kaplamaların takıldığı statta 50 işçi çalışıyor. Toplam 24 bin 502 metrekarelik alana yapılan statta ilk projede olmayan deplasman kale arkası tribün için zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Stadın 2020-2021 sezonunun ikinci devresine yetişebileceği dile getirildi.Projeye ek yapılan deplasman takımı kale arkası tribünü 1000 kişi kapasiteli olacak. Bu tribünün inşaatı ödenek ve onay çıkınca yükselmeye başlayacak. İlk projeye göre toplam 14 bin kapasiteli ve UEFA kriterlerinde olacak Alsancak Stadı'nda önümüzdeki ayın sonunda çatı ve dış kaplama çalışmaları tamamen bitecek. Statta ödeneklere göre en geç şubat ayında çim serimi gerçekleştirilecek. Alsancak Stadyumu'nun cadde bölümünde yine idari bina yer alacak. Emektar tesisin aydınlatma direkleri sökülüp yerine yeni aydınlatma sistemi kurulacak ve tüm tribünlerin üstü kapatılacak. Stata 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak.ALİ ERTEN: ALSANCAK'TA CİDDİ EKLEMELER VARİzmir'deki yeni stat inşaatlarının son durumuyla ilgili bilgi veren İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Alsancak Stadı'nda eski projeye ciddi ekleme ve iyileştirmeler olduğunu belirtti. Erten, "Göztepe Stadı inşaatı sorunsuz devam ediyor. Hedef bu yıl sonunda tamamlanması. Bir aksilik olmazsa Göztepe, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısını kendi stadında oynama imkanına sahip olacak. Bunun için kulüp yönetiminin ve Başkan Sepil'in çok büyük gayretleri oldu. Alsancak Stadı, Spor Bakanlığı'nın kendi bütçesi kapsamında inşa ediliyor. İlk ihale edilen projede çok ciddi iyileştirmeler ve eklemeler yapıldı. Önde yer alan bina tek katlıydı, 4 kat olarak revize edildi" dedi."ALSANCAK'IN 2020-21 SEZONUNA YETİŞMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"Alsancak Stadı'nda eklemeler yapıldığını ve inşşat süresinin uzadığını belirten Erten, "Alsancak'ta misafir takım taraftarları için kale arkası tribün eklendi. Tribün altlarındaki teknik alanların tamamı kale arkası tribün altındaki alanlara transfer edildi. Çatı kabuğu buna göre tamamen değişti. Spor Bakanlığı iyileştirme anlamındaki bütün taleplerimizi karşıladı. Sonuçta, ilk projesine göre çok daha fonksiyonel ve güzel bir proje ortaya çıktı. Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabi bütün bunlar ciddi bir maliyet artışı getirdi. İnşaat süresi uzadı. Bu ekleme ve iyileştirmelerin getirdiği maliyetler için ek bütçe sağlanması konusunda bakanlığın çalışmaları var. Bir yıl içerisinde tamamlanarak 2020-2021 sezonuna yetişmesi öngörülüyor" diye konuştu.KARŞIYAKA BEKLEMEDEİzmir'de yapımı ilk gündeme gelen stat olmasına rağmen diğer statlar yükselirken yıllardır yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı ise açılan davaları ve yeni ihale tarihini bekliyor. Daha önce Ocak 2014 ve Haziran 2017'de yapılan iki ihalesi de açılan davalarla iptal edilen statla ilgili de bilgiler veren İZVAK Başkanı Ali Erten, "Karşıyaka Stadı, ilk başlayan inşaat olmasına rağmen davalar, itirazlar, iki kere ihale iptali derken bunlara bağlı kaybedilen süreler nedeniyle bütün iyi niyetli çabalara rağmen maalesef en sona kalmış durumda. Şu ana kadar çoktan bitmesi gereken bir iş yıllardır anlamsız engellemeler nedeni ile bekliyor. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bu anlamda büyük mağduriyeti var. Ancak son 6 ay içerisinde çok ciddi mesafeler alındı. Öncelikle İmar Barışı'ndan faydalanılarak önceden tamamlanan temel ve subasman kısımları tescil edildi. Bunun için gereken bedelleri Spor Bakanlığı karşıladı" şeklinde konuştu."İZVAK olarak kulübün ve bakanlığın yanında davalara müdahil olunup gereken savunmalar yapıldı" diyen Erten, "Buna bağlı olarak mahkeme, davacıların yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebini reddetti. İnşaat ruhsatı için engel teşkil eden otopark alanı ihtiyacı bitişiğinde yer alan Orman İşletmesi kapsamındaki otopark alanlarının maç günlerinde stada tahsis edilmesi ile aşıldı. Otoparklı mimari proje yeniden çizildi. İhale için TOKİ, Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Kulüple koordinasyon halinde yürütülen bu çalışmalarda Spor Bakanlığı ve siyasi temsilcilerimizin büyük destekleri oldu. Son olarak da Karşıyaka Belediyesi, bugüne kadar olan bütün çekincelerini kaldıran Belediye Encümen kararını alarak geçtiğimiz günlerde Spor Bakanlığı'na gönderdi. Şu anda dosya inşaat ruhsatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Ruhsat işleminden sonra işin üçüncü kere ihalesinin yapılması gerekecek. Ancak daha önceki iki ihalenin gecikmeler nedeni ile iptal edilmiş olmasından dolayı bütün prosedürler eksiksiz olarak tamamlanmadan, TOKİ haklı olarak yeni ihaleyi yapmak istemiyor. Süreç devam ediyor" dedi.

- İzmir