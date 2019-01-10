Göztepe, Serdar Gürler'i Kiraladı

Göztepe Kulübü, İspanya La Liga
takımlarından Huesca forması giyen milli futbolcu Serdar Gürler
ile kiralık olarak 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sezon başında Osmanlıspor ile yollarını ayırarak La Liga
ekiplerinden Huesca'nın yolunu tutan Serdar Gürler, yeniden Süper Lig'e döndü. İzmir
ekibi, milli futbolcu ile 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son olarak La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. 14 Eylül
1991 tarihinde Fransa/Haguenau'da dünyaya gelen Serdar, Sochaux
altyapısında forma giyip A Takıma kadar yükseldikten sonra 2012/2013 sezonunda Elazığspor
'a transfer olarak Türkiye
perdesini açtı. Elazığspor'un ardından Trabzonspor
, Erciyesspor
, Gençlerbirliği
ve Osmanlıspor forması giyen milli oyuncu son olarak 2018/2019 sezonu başında İspanya ekiplerinden Huesca'ya transfer olmuştu. Çeşitli yaş kategorilerinde 21 kez milli formayı giyen Serdar Gürler'in kariyerinde A Milli Takımımız
ile 7 maç tecrübesi bulunuyor. Hoş geldin Serdar!"