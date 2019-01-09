Son Dakika Haberleri: Göztepe Serdar'ı Bitirdi

Göztepe Serdar'ı Bitirdi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer sezonunu Huesca'da oynayan Serdar Gürler ile açtı.

Göztepe Serdar'ı Bitirdi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer sezonunu Huesca'da oynayan Serdar Gürler ile açtı. Sarı-kırmızılılar deneyimli futbolcuyu 1,5 yıllığına kiraladı.

Ligin ilk yarısında beklenenin altında kalan ve ikinci yarıda çıkışa geçmek isteyen Göztepe, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. İzmir temsilcisi, geçmiş sezonlarda da gündemine gelen Serdar Gürler'i bu kez kadrosuna kattı. La Liga ekiplerinden Huesca'da forma giyen milli yıldız, 1,5 yıllığına kiralandı. Serdar'ın birkaç gün içerisinde Antalya'ya giderek takımın kampına katılacağı bildirildi. Kariyerine Fransa'nın Sochaux takımında başlayan Gürler; Elazığspor, Trabzonspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da top koşturdu. Her iki kanatta da görev yapabilen Serdar, geçen sezon Osmanlıspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından La Liga'ya transfer olurken, İspanya'da toplam 18 maçta forma giydi.

Ghilas sürprizi

İlk yarıda forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Göztepe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılan, lisansı askıya alınan ve elden çıkarılmaya çalışan Ghilas, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in raporu doğrultusunda kamp kadrosunda dahil edildi. Özdeş'in aldığı karar ise taraftarların büyük çoğunluğunu memnun etmedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

İzmir, Serdar Gürler, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı Göztepe'de Oynayan Yasin Öztekin: Fenerbahçe'de Forma Giymek İsterdim

Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, Süper Lige Dönüyor Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:17:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe Serdar'ı Bitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]