Son Dakika Haberleri: Göztepe Seri Peşinde

Göztepe Seri Peşinde

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'u Bornova Stadı'nda 3-2 yenerek ikinci yarıda ilk galibiyetini elde eden Göztepe, yarın orta sıralarda yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'u Bornova Stadı'nda 3-2 yenerek ikinci yarıda ilk galibiyetini elde eden Göztepe, yarın orta sıralarda yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına çıkacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Serkan Tokat'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de kart cezalıları orta saha Borges ile kanat oyuncuları Yasin ve Serdar müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren sol bek Traore'de Kayseri'ye götürülmedi. 

Alanyaspor galibiyetiyle kara bulutları dağıttıklarını ve çıkışa geçtiklerini belirten Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Kayseri'de çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Sıralamada hedeflerinin yukarılar olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takımıma güveniyorum. Kayserispor karşısında iyi futbol ve güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan müsabakada Göztepe, renktaşını Yasin ve Alpaslan'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 

GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak Gzötepe'nin şu muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:36 Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Spor
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