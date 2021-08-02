Göztepe, seyircili oynanacak hazırlık maçında 7 Ağustos'ta Altınordu ile karşılaşacak

2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi.

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