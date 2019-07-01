Son Dakika Haberleri: Göztepe sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak
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Göztepe sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Göztepe sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3-14 Temmuz'da çalışmalarını İzmir'de sürdürecek sarı-kırmızılı ekibin, 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu'da iki ayrı kamp yapacağı belirtildi.
Kamp dönemi boyunca oynanacak hazırlık maçları programının önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:47 Kaynak: AA
Spor
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