Son Dakika Haberleri: Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Göztepe sezon hazırlıklarına başladı

18 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

Göztepe sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2019-2020 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmana izinli futbolcular Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Berkan Emir, Beto, Celso Borges, Titi, Lamine Gassama, Nabil Ghilas ve Wallace Reis katılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiye kadar kadroya dahil edilen Veli Çetin ile Murat Paluli, takımla ilk çalışmasına katıldı.
Hazırlıklarını 14 Temmuz'a kadar İzmir'de sürdürecek Göztepe, daha sonra 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu'da iki ayrı kamp yapacak.
Yeni oyuncular
Göztepe'nin Menemen Belediyespor'dan transfer ettiği Veli Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecinin kendisi açısından çok heyecanlı geçtiğini söyledi.
Göztepe'nin büyük bir camia olduğunu kaydeden Veli Çetin, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Göztepe'ye layık olmaya çalışacağım." diye konuştu.
Geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Murat Paluli de transfer sürecinde birçok takımdan teklif aldığını ancak Göztepe gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Takıma faydalı olmak istediğini kaydeden Murat Paluli, "Transfer teklifi gelince hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Aynı mevkide oynadığımız Lamine Gassama'yı da takip ediyordum. O da çok iyi bir oyuncu ama ben formayı almak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:57 Kaynak: AA
Murat Paluli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BB Erzurumspor, Mickael Pote ile anlaştı Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi Beşiktaş, Iraklı sol bek Ali Adnan'ı gündemine aldı! Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]