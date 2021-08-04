Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

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