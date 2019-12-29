Göztepe, Sivas'a 8 eksikle geldi! Liderin iddaa'da 2 gol atmasına... - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Sivas'a 8 eksikle geldi! Liderin iddaa'da 2 gol atmasına... - Son Dakika Spor

Göztepe, Sivas'a 8 eksikle geldi! Liderin iddaa'da 2 gol atmasına...

6 saat önce

Bu bir ilandırSİVASSPOR - GÖZTEPESüper Lig'in lideri Sivasspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında 90+6'da Yatabare'nin golüyle 1 puanı kurtarmıştı.

Göztepe, Sivas'a 8 eksikle geldi! Liderin iddaa'da 2 gol atmasına..., System.String[]

Bu bir ilandır


SİVASSPOR - GÖZTEPE


Süper Lig'in lideri Sivasspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında 90+6'da Yatabare'nin golüyle 1 puanı kurtarmıştı.


Ligde bu sezon tüm maçlarda gol atan tek takım olan Yiğidolar'da, cezası sona eren Emre Kılınç da kadroda olacak. Uzun süredir sakat olan Sergiy Rybalka dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.


Göztepe ise Sivas deplasmanına tam 8 eksikle geldi!


Savunmadan Gassama ve Titi cezalı, Alpaslan ve Atınç sakat. Hücumda ise Jerome cezalı, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok sakat. Orta sahaya baktığımızda ise Poko'nun maç kadrosunda yer almadığını görüyoruz.


Kendisine eksikler sorulan Göztepe TD İlhan Palut ise; "Çıkacağız, maçımızı oynayacağız." açıklamasını yapmıştı.


Gençlerbirliği, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:59 
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