Göztepe, Sivas'a 8 eksikle geldi! Liderin iddaa'da 2 gol atmasına...

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SİVASSPOR - GÖZTEPE



Süper Lig'in lideri Sivasspor, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında 90+6'da Yatabare'nin golüyle 1 puanı kurtarmıştı.



Ligde bu sezon tüm maçlarda gol atan tek takım olan Yiğidolar'da, cezası sona eren Emre Kılınç da kadroda olacak. Uzun süredir sakat olan Sergiy Rybalka dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor.



Göztepe ise Sivas deplasmanına tam 8 eksikle geldi!



Savunmadan Gassama ve Titi cezalı, Alpaslan ve Atınç sakat. Hücumda ise Jerome cezalı, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok sakat. Orta sahaya baktığımızda ise Poko'nun maç kadrosunda yer almadığını görüyoruz.



Kendisine eksikler sorulan Göztepe TD İlhan Palut ise; "Çıkacağız, maçımızı oynayacağız." açıklamasını yapmıştı.



