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Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor!
6 saat önce
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:49
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