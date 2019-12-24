Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor! - Son Dakika Spor

Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor!

6 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor!, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.


Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmana tedavileri devam eden Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Andre Poko katılmadı.


Alpaslan Öztürk, Mehmet Sepil, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler
Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu Eski F.Bahçeli İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölete düşerek hayatını kaybetti Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:14 Fenerbahçe, James Nunnally içim resmi teklifi yaptı! - Son Dakika Spor
22:09 Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber - Son Dakika Spor
21:54 Beşiktaş TRC İnşaat 80-64 BOTAŞ - Son Dakika Spor
21:43 Fatih Terim'den imalı paylaşım - Son Dakika Spor
21:42 Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı - Son Dakika Spor
21:08 Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]