Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
16.03.2021 18:07
Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.
Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.
Ligde 14 Mart Pazar günü konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, bir günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu