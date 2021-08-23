Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptı.

Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı sarı-kırmızılı ekipte diğer futbolcular pas çalışmasının ardından taktiksel hücum çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Göztepe hazırlıklarına 25 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.