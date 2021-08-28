Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Öğleden sonra hava yoluyla Sivas'a gidecek İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri kafilede yer almayacak. Sakatlığı geçen Kubilay Sönmez 'in Sivas'a götürüleceği öğrenildi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

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