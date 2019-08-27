Son Dakika Haberleri: Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
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Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

41 dakika önce

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.

Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti, System.String[]

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi.


Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydi.


Süper Lig'de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.

Gençlerbirliği, Soner Aydoğdu, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:09 
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