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Göztepe soner'i alıyor

36 dakika önce

SÜPER Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybedip sezona hayal kırıklığı ile başladıktan sonra transferde atağa kalkan Göztepe, Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı.

Göztepe soner'i alıyor, System.String[]

SÜPER Lig'de üst üste Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybedip sezona hayal kırıklığı ile başladıktan sonra transferde atağa kalkan Göztepe, Medipol Başakşehirli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaştı. Oynadığı 2 maçta da fileleri havalandıramayıp özellikle ofansif bölgeye takviye yapmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, tecrübeli oyuncuya yöneldi. Başakşehir'in de yeni sezonda planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e davet eden yönetimin Soner'le resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Orta sahadaki sorunu Soner'le çözmeyi planlayan Göztepe, Başakşehir'in gözden çıkardığı Tunay Torun, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Mevlüt Erdinç ve İtalyan golcü Stefano Napoleoni'yle de çok yakından ilgilendiği vurgulandı.

Soner'in yanı sıra hücum bölgesine 2 takviye daha yapacak Göztepe'nin cumartesi günü iç sahada oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına kadar transferi noktalayacağı, teknik direktör Tamer Tuna'nın bu oyuncuları sahaya sürmek istediği dile getirildi. Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Soner, futbolculuk yaşamına Gençlerbirliği'nde başladı. Hacettepe, Trabzonspor ve Akhisarspor'da da top koşturan deneyimli orta saha, kariyerinde 275 maça çıkıp 38 gol attı. Soner A Milli Takım'da da 2 defa forma giydi. İç transferde de yoğun mesai harcayan İzmir ekibi, elde kalıp garanti ücretleri nedeniyle bütçeyi zorlayan Celso Borges ile Fausta Grillo'yu göndermeye çalışıyor. Ancak iki futbolcuya tekliflerin gelmemesi ve Borges ile Grillo'nun uzlaşmaya yanaşmaması yönetimi oldukça zorluyor.

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
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