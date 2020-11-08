Göztepe sonunu getiremiyor - Son Dakika

Göztepe sonunu getiremiyor

08.11.2020 12:40
Göztepe sonunu getiremiyor, System.String[]

Süper Lig'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Göztepe, bu periyotta öne geçtiği 3'üncü maçta da beraberliğe razı oldu.

Süper Lig'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Göztepe, bu periyotta öne geçtiği 3'üncü maçta da beraberliğe razı oldu. Yukatel Denizlispor'u evinde 5-1 yenerek müthiş başladığı sezonda bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmada 5 beraberlik alıp Fenerbahçe'ye yenilen Göztepe, 3 kez öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı. Göztepe, 2'nci haftadaki Yeni Malatyaspor deplasmanında Halil'in 19'uncu dakikada golüyle üstünlüğü yakalayıp ardından 30'unca dakikada kalesinde penaltıdan gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki Gaziantep FK maçında 61'inci dakikada Ideye'nin golüyle skoru 2-1'e getiren İzmir temsilcisi, 90'uncu dakikada penaltıdan yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Dün de 13'üncü dakikada Ndiaye'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatan Göztepe, 57'nci dakikada yine penaltıdan gol yeyip sahadan 1 puanla ayrıldı. Öne geçtiği maçlarda 6 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ligde milli araya 7 maçta 8 puanla girdi. Göztepe'nin geçen hafta 31 Ekim'de oynaması gereken Alanyaspor maçı ise 1 gün önce İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. SON 15 MAÇTA 2 KEZ GÜLDÜLigde 6 maçtır galibiyete hasret olan Göztepe, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde geçen sezondan bu yana çıktığı son 15 maçta 2 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Geçen sezon koronavirüs pandemisi arasından sonra oynadığı 7 maçı üst üste kazanamayıp yalnız son hafta Sivasspor'u yenebilen Göztepe, bu sezona Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen ardından 6 haftadır gülemedi. Göztepe, bu 15 maçlık periyotta 2 galibiyetin yanı sıra 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Göztepe, geçen sezon pandemi arasından önce de üst üste 4 maç kazanamayıp ardından lige ara verilmeden öncesi son sınavda Çaykur Rizespor'u yenmişti.DEPREM KAYIPLARI UNUTULMADIErzurumspor maçında sahaya siyah formasıyla çıkan Göztepe, İzmir depreminde hayatını kaybeden taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz'in fotoğraflarını deplasman tribününe asarak andı. Futbolcular maç öncesi deplasman tribününün önüne kadar gidip boş tribünü selamladı. Maçın ardından çok üzücü günler yaşadıklarını, İzmir halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyleyen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyet için çıktıkları deplasmanda alınan 1 puanı kazanç değil kayıp hanesine yazdıklarını belirtti.NDIAYE 11'E GİRDİ ORUÇ BOZDU

Göztepe'nin sezon başında Hırvatistan'ın Gorica takımından transfer ettiği Senagalli forvet Ndiaye, sarı-kırmızılı formayla şans bulduğu 7'nci maçta ilk golünü attı. Göztepe'de daha önce süre aldığı 6 maçta sonradan oyuna dahil olup az süre alan Ndiaye, ilk 11'de forma giydiği ilk maçı golle süsledi. Ndiaye ilk kez 90 dakika boyunca sahada kaldı. Erzurum deplasmanında ilk 11'de değişikliğe giden teknik direktör İlhan Palut, Ndiaye'nin yanı sıra Bosnalı defans oyuncusu Burekovic ve Hatayspor'dan alınan ön libero Kubilay'a da ilk kez 11'de şans verdi. Sezon başında Kocaelispor'dan alınan forvet Burak da son 10 dakikada oyuna girerek ligde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.


Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe sonunu getiremiyor - Son Dakika Spor


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