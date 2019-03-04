Son Dakika Haberleri: Göztepe Spor Kulübü'nün tercihi Tailwind Havayolları

Göztepe Spor Kulübü'nün tercihi Tailwind Havayolları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü deplasman seyahatleri için Tailwind Havayollarını tercih etti.

Göztepe Spor Kulübü'nün tercihi Tailwind Havayolları, System.String[]

Avrupa'nın birçok noktasından Türkiye'nin turistik şehirlerine charter seferler düzenleyen Tailwind Havayolları, aynı zamanda spor kulüplerine özel uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Tailwind Havayolları son olarak Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü'ne deplasman maçları için servis sağladığını duyurdu. Gerçekleştirdiği uçuşlarla Göztepe Spor Kulübü oyuncularını ve teknik ekibini Malatya, Kayseri ve Konya deplasmanlarına taşıyan Tailwind Havayolları yetkilileri, Göztepe Spor Kulübü ile iş birliğini, geliştirerek devam ettirmek istediklerini belirtti.

Almanya, Fransa, Belçika, İsrail, İsviçre gibi ülkelerden ağırlıklı olarak turizm bölgelerine uçuşlar gerçekleştiren Tailwind Havayolları'nın Türkiye'deki rotaları arasında Antalya, İzmir, Dalaman ve Muğla bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:16 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Türkiye, Güncel
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