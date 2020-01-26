Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi

Göztepe - Beşiktaş maçı ile Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu resmen açıldı. Çukur dizisinin 'Aliço' karakteri olan ve sıkı Göztepe taraftarlığı ile bilinen aktörü Rıza Kocaoğlu'da takımını bu tarihi maçta yalnız bırakmadı.



Maçın başlama düdüğünün öncesinde sahaya inen Rıza Kocaoğlu, taraftarı önce selamladı sonra üçlü yaptı.



Göztepe taraftarı da Rıza Kocaoğlu'na alkışlarla cevap verdi. Ünlü aktörün gözlerinin dolduğu da görüldü.