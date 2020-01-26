Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi - Son Dakika Spor

Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi

6 saat önce

Göztepe - Beşiktaş maçı ile Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu resmen açıldı.

Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi, System.String[]

Göztepe - Beşiktaş maçı ile Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu resmen açıldı. Çukur dizisinin 'Aliço' karakteri olan ve sıkı Göztepe taraftarlığı ile bilinen aktörü Rıza Kocaoğlu'da takımını bu tarihi maçta yalnız bırakmadı.


Maçın başlama düdüğünün öncesinde sahaya inen Rıza Kocaoğlu, taraftarı önce selamladı sonra üçlü yaptı.


Göztepe taraftarı da Rıza Kocaoğlu'na alkışlarla cevap verdi. Ünlü aktörün gözlerinin dolduğu da görüldü.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak
Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek Kobe Bryant, 2011 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]