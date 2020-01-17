Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi 25 bine çıkarılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi 25 bine çıkarılacak - Son Dakika Spor

Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi 25 bine çıkarılacak

6 saat önce

Göztepe Kulübü, 20 bin kapasiteli yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin Beşiktaş maçının ardından 5 bin arttırılarak 25 bine çıkarılacağını duyurdu.

Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi 25 bine çıkarılacak, System.String[]

Göztepe Kulübü, 20 bin kapasiteli yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kapasitesinin Beşiktaş maçının ardından 5 bin arttırılarak 25 bine çıkarılacağını duyurdu.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı değişiklikle kale arkasında bulunan seyircilerin ayakta maç izleyebileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine yeni stadyumunun yapımını tamamlayan Göztepe Kulübü, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin seyirci kapasitesini Beşiktaş maçının ardından arttırılarak 20 binden 25 bine çıkarılacağını açıkladı.


Göztepe Kulübü, yaptığı açıklamayla, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:


"Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçına yetişmediği için bu müsabakanın ardından geçici güney kale arkası tribündeki geçici koltuklar ve o tribünde ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Bu değişiklikle kapasite 20 binden 25 bine çıkacak. İlerleyen dönemde ihtiyaç halinde diğer kale arkası tribündeki koltuklar da kaldırılabilir." - İZMİR

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:44 Kaynak: İHA
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