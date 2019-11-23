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Göztepe, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak

6 saat önce

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko ile cezalı Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek.

Göztepe, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak, System.String[]

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko ile cezalı Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek.

Lige verilen aradan önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 13 puanla girdiği 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Göztepe'de sakatlığı devam eden Andre Poko'nun yanı sıra 11. haftada maç bitiminde kırmızı kartla cezalandırılan Alpaslan Öztürk görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ikinci maçına çıkacak teknik direktör İlhan Palut ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 5. maçına çıkacak Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Alanya'da çıktığı 2 müsabakada sahadan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, Alpaslan Öztürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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