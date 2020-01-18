Göztepe, Süper Lig'de ikinci devreye yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'de ikinci devreye yarın Antalya'da başlayacak - Son Dakika Spor

Göztepe, Süper Lig'de ikinci devreye yarın Antalya'da başlayacak

6 saat önce

Süper Lig'de ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Göztepe, Süper Lig'de ikinci devreye yarın Antalya'da başlayacak, System.String[]

Süper Lig'de ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Antalyaspor'la üst üste ikinci maçına çıkacak Göztepe, rakibiyle 16 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ilk maçta 4-3 mağlup olmuştu.

Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Titi müsabakada forma giyemeyecek, Alpaslan Öztürk, Andre Poko ve Wallace Reis'in ise sakatlıkları bulunuyor.

İki takımın arka arkaya üçüncü randevusu ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de olacak.

Antalyaspor'la 9. randevu

Antalyaspor'la Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 10 gol atıp, kalesinde aynı sayıda gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

İzmir temsilcisi, Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada ise 1 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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