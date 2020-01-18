Göztepe, Süper Lig'de ikinci devreye yarın Antalya'da başlayacak

Süper Lig'de ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Antalyaspor'la üst üste ikinci maçına çıkacak Göztepe, rakibiyle 16 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı ilk maçta 4-3 mağlup olmuştu.
Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Titi müsabakada forma giyemeyecek, Alpaslan Öztürk, Andre Poko ve Wallace Reis'in ise sakatlıkları bulunuyor.
İki takımın arka arkaya üçüncü randevusu ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de olacak.
Antalyaspor'la 9. randevu
Antalyaspor'la Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak Göztepe, geride kalan maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 10 gol atıp, kalesinde aynı sayıda gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
İzmir temsilcisi, Antalyaspor'la deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada ise 1 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.