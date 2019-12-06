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Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanında - Son Dakika Spor

Göztepe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanında

6 saat önce

Süper Lig'de 4 haftadır mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 14. hafta mücadelesinde yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Göztepe, Süper Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanında, System.String[]

Süper Lig'de 4 haftadır mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 14. hafta mücadelesinde yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Son 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı son 2 müsabakayı kayıpsız geçti.

Süper Lig'de 14. haftaya 17 puan ve averajla 9. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Ligde 9 puanla 17. durumda bulunan MKE Ankaragücü son 5 maçında puan alamadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Yusuf Talum yarınki maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü ile 41. randevu

Süper Lig'de en çok karşılaştığı takımlardan MKE Ankaragücü ile 41. kez mücadele edecek Göztepe, daha önceki maçlarda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 48 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 40 gol gördü.

Geçen sezon rakibini Kayseri'de oynanan müsabakada 3-0'lık skorla geçen Göztepe, ligin son haftasında İzmir'deki karşılaşmayı da 2-1 kazanarak ligde kalmıştı.

MKE Ankaragücü, Mete Kalkavan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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