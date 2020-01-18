Göztepe, Süper Lig'de perdeyi Antalyaspor deplasmanında açacak - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'de perdeyi Antalyaspor deplasmanında açacak

6 saat önce

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Antalyaspor'a 4-3 kaybeden Göztepe, bu kez rakibiyle Süper Lig mücadelesine çıkacak.

Göztepe, Süper Lig'de perdeyi Antalyaspor deplasmanında açacak, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Antalyaspor'a 4-3 kaybeden Göztepe, bu kez rakibiyle Süper Lig mücadelesine çıkacak. Antalya Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yönteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren Poko, Alpaslan, Atınç ve Reis'in yanı sıra kupa maçında kırmızı kart gören Titi forma giyemeyecek. Yeni transfer sol kanat Tripic de yine bu karşılaşmada görev alamayacak.

Sezonun ilk yarısını 23 puanla 10. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut, önemli eksiklerin olmasına rağmen sahadan istedikleri sonucu alacaklarını söyledi. Antalyaspor'la hafta içinde zorlu bir kupa sınavı verdiklerini belirten Palut, "Ligde ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyoruz. Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Kazanıp evimize mutlu döneceğiz" dedi.

Göztepe ve Antalyaspor 22 Ocak Çarşamba günü kupa rövanşında İzmir'de kozlarını paylaşacak.

Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle;

"Beto - Gassama, Leo, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome"


Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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