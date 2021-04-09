Göztepe, Süper Lig'de yarın deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Göztepe ile Atakaş Hatayspor, yarın Hatay'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Göztepe ile Atakaş Hatayspor, yarın Hatay'da karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabaka, saat 13.30'da başlayacak. Ligde Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 43'e çıkaran Göztepe, 10. sırada yer alıyor. Deplasmanda son 3 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda Aytemiz Alanyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalırken, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor. Son 5 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Atakaş Hatayspor ise haftaya 49 puan ve averajla 7. durumda girdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 1-0 kazanmıştı.

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