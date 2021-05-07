Göztepe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

İZMi Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe ile İttifak Holding Konyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı Göztepe-İttifak Holding Konyaspor maçı Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son 3 haftaya 51 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yenilmediği son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Göztepe'de Marko Mihojevic ve kaleci Balazs Megyeri'nin sakatlıkları bulunuyor.

Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan ve deplasmanda üst üste 3 karşılaşmasında puan çıkaramayan İttifak Holding Konyaspor, son 3 hafta öncesinde 45 puan ve averajla 11. durumda yer alıyor. Sezon başında Göztepe'yi çalıştırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, eski takımına karşı rakip olacak.

Ligin ilk yarısında rakibini 3-2 mağlup eden Göztepe'nin, Süper Lig'de geride kalan 7 müsabakada rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. Bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip 13 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Göztepe, İzmir'de oynadığı 3 maçı da kayıpsız geçti.