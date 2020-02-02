Göztepe, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak - Son Dakika
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Göztepe, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20. haftanın kapanış maçında yarın Yukatel Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak.

Göztepe, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 20. haftanın kapanış maçında yarın Yukatel Denizlispor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ligde ikinci devrede Antalyaspor'u deplasmanda 3-0, geçen hafta da açılışı yapılan Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 20. haftaya 29 puanla 8. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Ligde son 4 maçtır kazanamayan Göztepe'nin rakibi Yukatel Denizlispor ise 19. haftayı 22 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Yukatel Denizlispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Wallace Reis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Zlatko Tripic'in de sakatlığı bulunuyor.

Denizlispor'a karşı galibiyeti yok

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de 8. kez rakip olacağı Yukatel Denizlispor'a karşı henüz galibiyet alamadı. Geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 6 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

Antalyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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