Göztepe, Süper Lig'deki Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'deki Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Göztepe, Süper Lig'deki Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

33 dakika önce

Süper Lig'de 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Süper Lig'deki Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'de 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki antrenmanda dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada uzun süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılın ekibin yeni oyuncusu Zlatko Tripic'in de takımla ilk antrenmana çıktığı kaydedildi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Andre Poko ile Alpaslan Öztürk'ün bir süre takımla çalıştığı ifade edildi.

Öte yandan daha önceki antrenmanda sakatlanan Wallace Reis'in sol diz iç yan bağda 2. derece yaralanma tespit edildiği, futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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