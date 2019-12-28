Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika Spor

Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak

6 saat önce

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak, System.String[]

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına 23 puan ve averajla 9. sırada giren Göztepe, yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.

Göztepe'de 6 eksik

Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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