Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak - Son Dakika Spor

Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak

6 saat önce

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak, System.String[]

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.


Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.


Göztepe'de 6 eksik


Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.


Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.


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Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:41 
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