Son Dakika Haberleri: Göztepe taktik çalıştı
Son Dakika Spor Göztepe taktik çalıştı

Göztepe taktik çalıştı

7 saat önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran Göztepeli futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe taktik çalıştı, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran Göztepeli futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.


Andre Poko ve Lamine Gassama'nın tedavilerinin devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte Hakan Çinemre ve Yusuf Talum, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Hakan Çinemre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:05 
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