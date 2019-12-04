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Göztepe tam gaz

6 saat önce

SÜPER Lig'de son 4 maçında 8 puan toplayıp üst sıralara doğru tırmanan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor.

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SÜPER Lig'de son 4 maçında 8 puan toplayıp üst sıralara doğru tırmanan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Turnuvada Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor'u saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, 5'inci tur ilk karşılaşmasında TFF 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek rövanş öncesi avantajı kaptı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla Vefa Stadı'nda mücadele eden Göz-Göz, oynadığı pozitif futbolla camiasını memnun etti. Ligde forma şansı bulamayan oyuncuların sergilediği performanstan son derece memnun kalan teknik direktör İlhan Palut, 90 dakika bitiminde futbolcularını tek tek kutladı.

YASİN DAMGA VURDULigin deneyimli isimlerinden olan Yasin Öztekin, Fatih Karagümrük karşısında 1 gol ve asistle galibiyette büyük rol oynadı. Maçın 42'nci dakikasında Atınç'a gol pasını veren Yasin, 55'te Göztepe'nin 2'nci golünü kaydetti. İzmir ekibinde sezon başından bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Eren Derdiyok da sahaya on birde çıktı. Toplam 73 dakika oyunda kalan gurbetçi golcü, Yasin'e asist yaptı. Göztepe'de genç oyuncular kaleci Göktuğ, Yalçın, Atakan, Batuhan ve Ege de kupa sınavında İlhan Palut tarafından değerlendirildi. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda tam gaz yoluna devam eden Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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