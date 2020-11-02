Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi - Son Dakika

Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi

02.11.2020 13:51
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi, System.String[]

İzmir'i sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketinde Bayraklı'da oturduğu apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'i sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketinde Bayraklı'da oturduğu apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz son yolculuğuna uğurlandı. Sarı-kırmızılı kulüpte 2015 yılında stajyer olarak da görev yapan 30 yaşındaki Kaygusuz için Naldöken Sivas İmranlılar Derneği'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Kaygusuz'un ailesi, milletvekilleri, Göztepe yönetimi ve taraftarlar katıldı.

Ali Çağın Kaygusuz, Bornova Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında genç taraftara ait hatıra olarak sakladığı maç biletleri, Göztepe tişörtleri ve şiirler bulunmuştu. Göztepeli futbolcular da depremde hayata veda eden Kaygusuz ve Alp Cengiz'i unutmadı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde iki taraftarın resimlerinin olduğu, 'Geçmiş olsun İzmir, başımız sağolsun' yazılı dev posterleri asıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular posterin önüne karanfiller atarak Kaygusuz ve Cengiz'i andı.


- İzmir
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi

Bayraklı, Göztepe, Deprem, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi - Son Dakika Spor


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