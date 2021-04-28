Göztepe taraftarından dijital varlıklara büyük ilgi - Son Dakika

Göztepe taraftarından dijital varlıklara büyük ilgi

28.04.2021 18:19
Göztepe taraftarından dijital varlıklara büyük ilgi, System.String[]

Göztepe taraftarlarının, kulübün gerçekleştirdiği dijital dönüşüme büyük katkısı oldu.

Göztepe taraftarlarının, kulübün gerçekleştirdiği dijital dönüşüme büyük katkısı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Socios.com'la yapılan işbirliği doğrultusunda ön satışa çıkarılan ve taraftarların kulüp üzerinde söz sahibi olmasını sağlayan taraftar tokenlarına büyük ilgi gösterdi.

İzmir'in köklü ekibi Göztepe, futbol kulüplerinin gerçekleştirdiği dijital atılıma ayak uydurdu. Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Roma, Atletico Madrid gibi ekiplerin yanı sıra Türkiye'den de Galatasaray, Trabzon spor ve Başakşehir'in dahil olduğu ve Socios.com tarafından kurulan oluşumda yerini alan Göztepe'nin gerçekleştirdiği bu işbirliği kapsamında ön satışa sunduğu taraftar tokenları büyük ilgi gördü. Toplam arzı 7 milyon adet olan ve ön satışa özel olarak dün 10 TL'den satışa çıkarılan 400 bin taraftar tokenı kısa süre içinde tükendi. Tokenlardan alan Göztepe taraftarları, kulüp oy kullanma hakkı, VIP ödülleri ve deneyimleri, özel kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar, yarışmalar ve 'süper taraftar' özelliği dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlara sahip olacaklar.

MEHMET SEPİL: "DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yapılan anlaşmayla ilgili olarak "Biz uzun zamandır hassasiyetle tüm ölçümleme ve değerlendirmelerini yapmamız sonrası, Socios.com platformunda Göztepe'mizin taraftar tokenını çıkararak Şanlı Göztepe taraftarları ve Göztepe'ye sempati duyan herkesle dijital bir bağ kurmayı planlıyorduk. Özellikle bu ilk arzdaki amacımız da, kulüp olarak maksimum kişiye ulaşabilmek, yani mümkün olduğunca fazla kişiye token sahip olma imkanı oluşturabilmekti. Binlerce insanın yoğun ilgisi ve 400.000 tokenın çok kısa süre içerisinde tükenmesi bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Böylece hem Göztepe'nin geleceği için çok önemli olan taraftar-kulüp arasındaki dijital etkileşimi güçlendirmiş olurken hem de Göztepe'mize yenilikçi bir gelir kaynağı oluşturduk. Bu oluşum önümüzdeki yıllarda kulübümüzün en önemli dijital varlıklarının başında geleceğine ve bu dijitalleşmenin daha farklı alanlarda da etkileşime gireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

DREYFUS: "TÜRKİYE'DEKİ TUTKU İNANILMAZ"

Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus ise yapılan anlaşmadan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türkiye'de futbol tutkusu inanılmaz, bizim için bu kadar önemli bir pazar olmasının nedenlerinden biri de bu. Gösterilen ilgi harikaydı ve bu ülkedeki taraftarlar için favori kulüplerine gösterilen adanmışlığın ne kadar önemli olduğunun bir başka güçlü göstergesiydi. Kulüplere küresel hayran kitleleriyle etkileşimi artıracak ve gelir oluşturmalarını sağlayacak araçlar meydana getirerek ülkenin spor endüstrisini destekleyebildiğimiz için gerçekten gurur duyuyoruz. Bu pazardaki varlığımızı büyütmeye devam edeceğiz ve gelecekte bizden daha fazla haber duyacaksınız" açıklamasında bulundu.

-İHA-

Göztepe taraftarından dijital varlıklara büyük ilgi

Paris Saint Germain, Türkiye, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe taraftarından dijital varlıklara büyük ilgi - Son Dakika Spor


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