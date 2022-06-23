Göztepe taraftarının öldürülmesinde 1 tutuklama - Son Dakika
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Göztepe taraftarının öldürülmesinde 1 tutuklama

23.06.2022 16:47
Göztepe taraftarının öldürülmesinde 1 tutuklama

İZMİR'de Tolgay Tarhan'ın (39), üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ali A. tutuklandı.

İZMİR'de Tolgay Tarhan'ın (39), üyesi olduğu Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ali A. tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 19 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak'taki Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Göztepe taraftarı Tolga Tarhan'a, beyaz otomobilin içindeki kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar, kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESTOlay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Tarhan'ı vurduğu belirtilen Ali A. ise tutuklandı.Öte yandan Ali A. ile Tolgay Tarhan arasında husumet olduğu öne sürüldü.

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Kaynak: DHA

Güzelyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göztepe taraftarının öldürülmesinde 1 tutuklama - Son Dakika

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