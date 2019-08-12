Son Dakika Haberleri: Göztepe taraftarıyla şova hazır
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Göztepe taraftarıyla şova hazır

59 dakika önce

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'la Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe'de camia ve taraftar geri sayıma geçti.

Göztepe taraftarıyla şova hazır, System.String[]

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'la Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe'de camia ve taraftar geri sayıma geçti. Geçen sene son maçta kümede kalmayı başaran ve büyük bir travmanın eşiğinden dönen sarı-kırmızılılarda futbolseverler tüm kombine biletleri tüketirken, takım da zorlu maraton için hazır hale geldi. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da kamp yapıp 4 hazırlık karşılaşması oynayan Göz-Göz'de hiçbir futbolcunun ciddi şekilde sakatlanmaması teknik heyeti oldukça sevindirdi. Sadece golcü Jerome'un ufak sorunlar yaşadığı sarı-kırmızılılarda yeni transferler Eren Derdiyok, Veli Çetin, Murat Paluli, Bubacarr Sanneh, Batuhan Kırdaroğlu, Hüseyin Bulut ve Leo Schwechlen de takıma çabucak adapte oldu.
TAMER TUNA ÇOK MEMNUN
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çift idmanla Antalyaspor karşılaşmasına hazırlanan İzmir ekibinde teknik direktör Tamer Tuna ise sistemini ve kadrosunu kafasında oturtmaya başladı. Oyuncularından son derece memnun olduğunu dile getiren genç çalıştırıcının ilk sezonunda olduğu gibi hedefi; Avrupa kupalarına katılmak olarak belirlediği ifade edildi. Süper Lig'de son 2 sezondur Göztepe'yi içeride ve dışarıda yalnız bırakmayan taraftarların ise pazar günü 9 bin kişi kapasiteli Bornova Stadı'nı tıklım tıklım dolduracağı vurgulandı. Kombinelere hücum eden Göztepeliler'in hafta içinde satışa çıkacak kuzey kale arkası biletlerini de çok kısa süre içinde tüketmesi bekleniyor. Sezona 3 puanla başlamak isteyen Göztepe'de yönetimin orta saha ve forvet arayışları da tüm hızıyla sürüyor.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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