Göztepe taraftarları, kan bağışında bulundu - Son Dakika

Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızılay İzmir Şubesi iş birliğiyle Konak ilçesinde, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Gültepe Meydanı'nda Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulunanlara, kulübün resmi forması hediye edildi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, etkinlikte yaptığı konuşmada, güvenli kan temininden sorumlu olduklarını ve yaraları sarmak için çalıştıklarını söyledi.

Güvenli kan teminini de kan bağışçıları sayesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Baykalmış, "Bize destek olan tüm taraftarlara teşekkür ederiz." dedi.

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya, Göztepe taraftarının iyi günde de kötü günde de takımını desteklediğini, Türk Kızılayın da hem iyi hem de kötü günde vatandaşların yanında olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Türk Kızılay gönüllüsü montları giyen Göztepe taraftarları, tezahüratlar eşliğinde meşale yaktı.

Kan bağışında bulunan Göztepe taraftarlarından Serhat Bal, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Taraftar her zaman bağıran, kavga eden veya tartışan değil aynı zamanda iyi işlere imza atandır. Bunu göstermek için buradayız." ifadelerini kullandı.