Göztepe Taraftarlarından Belediye Başkan Adaylarına Çağrı

Göztepe taraftarları, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarının Göztepe Kulübü ile ilgili taahhütlerini öğrenmek istediklerini bildirdi.

Göztepe taraftarları, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarının Göztepe Kulübü ile ilgili taahhütlerini öğrenmek istediklerini bildirdi.



Göztepe taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada, belediye başkan adaylarından her türlü haksız rekabet, yaratıcı destek ve fayda istemediklerini belirtti.



Dünyada marka şehir olmuş bütün şehirlerin en önemli lokomotifinin o kente ruh ve aidiyet vermiş spor kulüpleri olduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Göztepe'nin, şehrimizin ve ilçelerimizin marka olması için alacağı yolda en önemli lokomotifi olacağı aşikardır. Bu lokomotifin en önemli yakıtıysa bu şehrin gençleridir. Gençlerin spor imkanına kavuşacağı, çabalarının şehre ve kendilerine fayda sağlayacağı en önemli ivme spor sahaları, spor alanları ve spor kulübümüzdür. Adayların göreve geldiğinde yapılacaklar listesinde Göztepe ile ilgili olanları bu süreçte öğrenmek en temel hakkımızdır. 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarının Göztepe Kulübü ile ilgili taahhütlerini öğrenmek istiyoruz. Kendilerinden en kısa zamanda Göztepemizle ilgili somut çalışmalarını kamuoyu ve bizlerin dikkatine sunmanızı bekliyoruz."

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